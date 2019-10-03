بانتصار قياسي، ضمن ماميلودي صن داونز مقعده في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ليستمر منافسا على البطولة تحت قيادة مدربه المخضرم بيتسو موسيماني.

وفاز صن داونز على كوت دي أور بطل سيشل ذهابا وإيابا 5-1، و11-1 ليصبح صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ البطولة.

وتحت قيادة موسيماني، يواصل التواجد ضمن كبار القارة للنسخة الخامسة على التوالي بعدما غاب عن المجموعات منذ 2001 حتى 2016، محققا إنجاز التتويج بالبطولة في 2016 على حساب الزمالك ونتائج كبيرة كان أخرها الفوز على الأهلي 5-0 في ربع نهائي النسخة الماضية.

ويتحدث FilGoal.com مع موسيماني عن طموح صن داونز في دوري الأبطال هذا العام، الفرق التي يريد تجنب مواجهتها في المجموعات وكيف تحول لمنافس مستمرعلى التتويج.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد فوز قياسي؟

الفوز الكبير والرقم القياسي جميلان، ويُظهر الاحترافية من اللاعبين ولكنه مجرد فوز يضعنا في مرحلة المجموعات، هذا كل شيء.

تسجيل الكثير من الأهداف أمر رائع بالنسبة للاعبين لأنه يُمكنهم أن يعتلوا ترتيب الهدافين في دوري الأبطال.

لماذا صن داونز بعيد عن منصة التتويج منذ 2016؟

كنا مجهولين نسبيا والطرف غير المرشح في 2016.

الآن تُظهر لنا الفر مزيدا من الاحترام والتنظيم بشكل أفضل عندما يلعبون ضدنا، وتصبح فرق مثل الوداد والترجي أكثر قوة كل عام.

حسنا، ما الفرق الآن في صن داونز عن فريق 2016؟

لا يوجد شيء مختلف، نريد التتويج للمرة الثانية في تاريخنا والعودة لكأس العالم للأندية.

وكيف يستطيع صن داونز بفضل خبرته الكبيرة في البطولة الآن وحفاظه على قوامه الأساسي المنافسة هذا العام؟

لم نرغب في إضافة الكثير من اللاعبين لأننا أردنا الحفاظ على اللاعبين الذين يفهمون أسلوب لعبنا.

ومعظم لاعبينا خاضوا مباريات ضد الوداد، الترجي، مازيمبي والأهلي، ولذلك لن يخافوا.

هل صن داونز قادر على إنهاء هيمنة فرق شمال إفريقيا على البطولة في السنوات الثلاث الأخيرة؟

لا يستطيع صن داونز وحده القتال ضد فرق شمال أفريقيا.

نحن بحاجة إلى مازيمبي وبريميرو دو أوجوستو وبترو أتليتكو وزيسكو للمساعدة في شد الحبل الصغير بين الشمال والجنوب.

فرق شمال إفريقيا تهزمنا بفضل الخبرة الكبيرة ولكنها تعاني ضد أسلوب لعبنا.

ولكن صن داونز خسر من الوداد في أخر 3 سنوات، هل تحول الأمر لعقدة؟

خسرنا أمام الوداد عدة مرات، لكن في الموسم الماضي سجلنا في المغرب لأول مرة وهذا سيعطينا ثقة إذا واجهناهم مرة أخرى.

كما أن الوداد خسر مدربه فوزي البنزرتي الذي أراه عنصرا رئيسيا في نجاح النادي مع محمد أوناجم وهو لاعب هام.

ولكنهم يمتلكون لاعبين جيدين بكل تأكيد مثل وليد الكرتي وإسماعيل الحداد وصلاح الدين سعيدي وبديع أووك.

ما هي أهدافك بعد بلوغ مرحلة المجموعات؟

نريد أن نفوز بنجمتنا الثانية، هذا ليس سرا.

وهل صن داونز قادر على قدر المنافسة هذا الموسم؟

نحن ننافس كل موسم، لم نغب إلا عندما خرجنا من مجموعات 2017.

وبالتأكيد سننافس هذا الموسم.

هل ترغب في تجنب فرق معنية في المجموعات؟

لا ، نحن نلعب ضد أي منافس مهما كان اسمه.

نحب اللعب ضد فرق شمال إفريقيا، ولا توجد لدينا مشكلة في اللعب خارج ملعبنا، نحب فريق يحب التحديات.

كيف تعتمد على ملعبك في بريتوريا ليكون سلاحا للفريق في دوري الأبطال؟

من الصعب اللعب في بريتوريا، نريد أن نجعل الملعب حصنا لنا.

نريد أن تكون أصوات تشجيع جماهيرنا عالية ويجعلون الأمر صعب على المنافسين، نحن نثق في أننا جيدون للغاية في استغلال دعمهم لدفعنا إلى الأمام والفوز.

الأهلي، الوداد، الترجي، ومازيمبي.. أي فريق من المستوى الأول تريد أن تلعب ضده في مرحلة المجموعات؟

لدينا ذكريات طيبة ضد الأهلي والزمالك.

ولعبنا بشكل جيد في تونس ضد الترجي في 2017 وكنا قريبين من الفوز.

ولم نخسر الوداد أبدا على ملعبنا أيضا، لذلك لا يهم من هو في مجموعتنا، علينا فقط اللعب كما اعتاد صن داونز وامتلاك عقلية قوية.

أخيرا، هل ساعدك الفوز الكبير على الأهلي في العام الماضي على تطوير شخصية الفريق؟

الأهلي عملاق إفريقيا وحتى في العالم، فريق يمثل اسما كبيرا في كرة القدم.

نادينا واللاعبون كان لديهم الثقة في أننا قادرون على المنافسة على هذا المستوى، وهذه النتيجة كانت مجرد الدليل الذي نحتاجه، ورأيت في كأس الأمم الإفريقية أيضا فوز جنوب إفريقيا على مصر.

ولذلك أعتقد أن المشجعين المصريين الآن يحترمون كرة جنوب إفريقيا.

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