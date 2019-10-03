مدرب الإسماعيلي يوضح سبب الهزيمة أمام المصري

فسر الصربي ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي سبب هزيمة فريقه أمام المصري، وذلك بعد الخسارة من المصري 3-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري.

دربي القناة شهد إثارة كبيرة باحتساب 3 ركلات جزاء للمصري، وطرد محمد فوزي حارس الإسماعيلي بعد استنفاد الدراويش لتبديلاتهم ليقف باهر المحمدي.

ويسييتش قال إنه رأى بعض الأشياء التي لا صلة لها بكرة القدم في اللقاء.

وأوضح في تصريحات صحفية "وقعنا ببعض الأخطاء التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة أمام فريق مميز للغاية".

وتابع "سوف أشاهد تلك المباراة مجددا من أجل إصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التي يتبقى عليها 48 ساعة".

وأتم يسيتش "رغم الحزن على النتيجة إلا أننا لابد أن نعمل على عودة الانتصارات".

وارتفع رصيد المصري إلى 4 في الصدارة مؤقتا بالتساوي مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويلعب المصري مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل بينما يواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة في نفس اليوم.

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