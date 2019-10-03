عبد الحفيظ: أتمنى وقوع الزمالك معنا في دوري الأبطال.. وأزمة صالح جمعة انتهت

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن تجمع قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا الأهلي مع الزمالك سويا، كما تحدث عن موقف صالح جمعة بعد تغريمه.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي نجح في تحقيق انتصار كبير على الإنتاج الحربي برباعية دون رد واعتلى ترتيب الدوري (طالع التفاصيل).

وقال سيد عبد الحفيظ عبر برنامج اللعيب على MBC مصر عن أزمة صالح جمعة: "نتعامل على الموقف بما يتناسب، غاب عن مران المستبعدين وتم تطبيق اللائحة، موقف وانتهى".

وتابع "صالح تمرن مع المستبعدين وظهر بشكل جيد والمدير الفني يعطي الفرصة للجميع والتواجد الفني متروك لفايلر".

وعن قرعة دوري أبطال إفريقيا وإمكانية تواجد الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة واصل "أتمنى وقوع الزمالك مع الأهلي في المجموعة، آخر لقبين للأهلي في إفريقيا كان معنا في دور المجموعات".





























































































































































































































































































































































































































































































































وأردف "مشوار دوري الأبطال لايزال بعيدا، قد يقع معنا صن دوانز الجنوب إفريقي ولا يوجد مشكلة في ذلك، أي كان من يقع مع الأهلي في دور المجموعات، البطولة الحالية قوية للغاية وأقوى من الموسم الماضي، يكفي فقط الفرق المتواجدة في التصنيفين الثالث والرابع".

وأتم عن إمكانية إعارة عمار حمدي "سيكون هناك شيء جيد له وسيظل معنا".

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