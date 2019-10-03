أهداف الأربعاء الكروي - انتفاضة كادت تكتمل وثنائية قاتلة

24 هدفا هي حصيلة الأهداف التي سُجلت في اليوم الثاني من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول وسالزبورج شهدت انتفاضة مجنونة من الأخير قبل أن يتدخل محمد صلاح ليخطف الفوز للريدز.

أما برشلونة فخطف فوزا مثيرا من إنتر بفضل ثنائية من مهاجمه لويس سواريز، ورائعة ويليان ضمنت الفوز لتشيلسي أمام ليل.

ويستعرض FilGoal.com كل أهداف يوم الأربعاء الكروي.

بروسيا دورتموند وسلافيا براج:

برشلونة وإنتر:

ليفربول وسالزبورج:

تشيلسي وليل:

أياكس وفالنسيا:

ليون ولايبزج:

زينيت وبنفيكا:

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