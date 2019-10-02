كونتي يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة إنتر من برشلونة

شن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان تصريحات غاضبة بعد الخسارة من برشلونة في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا بسبب التحكيم.

إنتر فشل في الحفاظ على تفوقه بهدف نظيف في الشوط الأول وخسر بنتيجة 2-1 أمام برشلونة في كامب نو (طالع التفاصيل).

كونتي تحدث لشبكة سكاي إيطاليا قائلا عقب نهاية اللقاء "الإطراء جميل بعد هذا الأداء، كنا نستحق أكثر كان علينا الاستفادة أكثر من الفرصة التي أتيحت لنا".

وتابع "لقد ضغطنا برشلونة لفترات طويلة في الشوط الأول، وبعد الشوط الثاني زادوا من نسقهم وبعض الإرهاق أصاب لاعبي الفريق".

وعن التحكيم "لا أريد الحديث عن التحكيم منذ البداية لم أرد الحديث عن ذلك الأمر، لكننا شعرنا بالضيق على مقعد البدلاء".

وواصل "إنه حكم دولي يتمتع بخبرة كبيرة وكان مسؤولا عن نهائي دوري أبطال أوروبا لذلك ليس هذا هو الشخص الذي يجب أن يتأثر بجو كامب نو".





















دامير سكومينا حكم اللقاء أشهر بطاقة صفراء في الشوط الثاني في وجه كونتي ومن قبله أليكسيس سانشيز من على مقاعد البدلاء.

وأضاف الإيطالي "الآن نضمد جراحنا ونستعد لمواجهة يوفنتوس يوم الأحد وأجد صعوبة في التعبير بعبارات إيجابية بعد الهزيمة أنا أعاني بعد الخسارة".

وأردف "لقد قدم لاعبي الفريق كل ما لديهم وأظهروا شجاعة وشخصية لكننا خسرنا، وعلينا إدراك كيفية التحسن وعدم المعاناة في ذلك الوقت لأننا لن نعود بسعادة وتلك عقلية فريق كبير".

وأكمل "لعبنا جيدا لكننا حصدنا نقطة واحدة من مباراتين، موقفنا في دوري الأبطال أصبح معقد وإذا نضجنا سوف نعود غاضبين".

وأتم "هزيمة غير مستحقة لكن في نفس الوقت علينا العمل وأن نظل أقوياء نحن في بداية المشوار".

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة ويستضيف بوروسيا دورتموند في الجولة المقبلة أوروبيا.

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