فالفيردي: كنا بحاجة لثورة في خطة الفريق.. ودائما نحتاج إلى مساعدة ميسي

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

فالفيردي - برشلونة

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بأفضلية إنتر في الشوط الأول من المباراة وشدد على احتياج فريقه الدائم إلى ليونيل ميسي لمساعدتهم.

وحول برشلونة تأخره بهدف نظيف أمام إنتر إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات للصحفيين: "وصلنا للمرمى في الشوط الأول، لكن كانت لديهم فرص وعدم التوازن كان دائما في مصلحتهم".

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وأضاف المدير الفني لبرشلونة "عملنا على تصحيح الأخطاء بين الشوطين، وكنا الأفضل في الشوط الثاني".

وشدد فالفيردي "كنا في حاجة إلى ثورة في خطة الفريق مع وجود سيرجيو بوسكيتس وآرتور وفرينكي دي يونج، كنا نسيطر دون الوصول للعمق".

وعن نتيجة المباراة قال فالفيردي: "سأقول إنها نتيجة مستحقة وأنطونيو كونتي -مدرب إنتر- سيقول لا، لكن في الحقيقة فريقهم كان رائعا".

وتابع "ابتعاد لاعبي إنتر عن منطقة الجزاء ساعدنا على العودة في المباراة وتحقيق الفوز".

وبالحديث عن عودة ميسي للمشاركة قال: "هو لاعب مهم ورائع، نحن دائما في حاجة إليه من أجل مساعدتنا".

وأتم تصريحاته "ظهرت أهمية ميسي للفريق في لقطة تسجيل الهدف الثاني".

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