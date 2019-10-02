قائمة المقاصة - تواجد مرعي وإبراهيم استعدادا لـ الزمالك وغياب عادل عبد المنعم

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 23:27

كتب : حامد وجدي

الزمالك - المقاصة

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري وشهدت تواجد عمرو مرعي ومحمد إبراهيم فيما غاب عنها أحمد عادل عبد المنعم.

عمرو مرعي

النادي : مصر للمقاصة

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

ويلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في الثامنة من مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وضمت قائمة المقاصة كل من: محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى واحمد ياسين وعاصم سعيد وحسني فتحي ومحمد دسوقي و مصطفي شبيطة وهاني سعيد وخالد اوتشو و صلاح ريكو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي وباولن فوافي ومحمد مسعد وميدو جابر وموسيس وعبد الله مجدي وأحمد محسن.

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وكان المقاصة قد تغلب في المباراة الافتتاحية بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أسوان.

أما الزمالك فحقق انتصاره على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وتختتم غدا الخميس مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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