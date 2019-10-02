صلاح: كان علينا تسجيل الهدف الرابع قبل تعادل سالزبورج لكن أهم شيء الفوز

"نعم كانت مباراة صعبة للغاية" هكذا علق محمد صلاح لاعب ليفربول على انتصار فريقه على ريد بول سالزبورج بأربعة أهداف لثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفين منع بهما انتفاضة سالزبورج النمساوي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الخامسة.

وعن سبب تراجع الأداء قال: "سجلنا ثلاثة أهداف وكان ينبغي علينا تسجيل الهدف الرابع، ولكن هذه الطبيعة البشرية نقول لأنفسنا سنسجل الآن سنسجل الآن ولكن هذا لا يحدث وهم جعلوا المباراة صعبة علينا".

وواصل صلاح حديثه عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في الشوط الثاني لقد قدموا مباراة جيدة وسجلوا ثلاثة أهداف".

واستدرك "لكننا في النهاية نجحنا في الفوز، أنا سعيد جدا".

وأضاف "حصلنا على الثلاث نقاط وهذا أهم شيء، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة".

وعن تسجيل أندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق لهدف في اللقاء قال صلاح مازحا: "هو لا يسجل كثيرا لذا نحن سعداء لأجله اليوم".

وأتم صلاح "لكن روبرتسون دائما يقدم كل شيء من أجل الفريق".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سالزبورج وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يأتي جنك البلجيكي رابعا بنقطة واحدة.

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