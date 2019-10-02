بالفيديو - هدفان وخطورة كبيرة في ملخص لمسات صلاح أمام سالزبورج
الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 23:17
كتب : FilGoal
أداء رائع قدمه الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في مباراة مثيرة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بدوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
سالزبورج صنع انتفاضة قوية إذ تعادل بعد تراجعه بثلاثية نظيفة لكن صلاح ضمن الانتصار بنتيجة 4-3 في ثاني جولات دور المجموعات.
هدفان سجلهما صلاح ليصل إلى هدفه رقم 17 مع الريدز في المسابقة الأوروبية بفارق 4 أهداف عن ستيفن جيرارد الهداف التاريخي للفريق.
وصلاح قدم أداء جيدا وصنع خطورة كبيرة في الثلث الأمامي طوال اللقاء خاصة مع الشوط الثاني.
ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.
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