بالفيديو - هدفان وخطورة كبيرة في ملخص لمسات صلاح أمام سالزبورج

أداء رائع قدمه الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في مباراة مثيرة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بدوري أبطال أوروبا.

سالزبورج صنع انتفاضة قوية إذ تعادل بعد تراجعه بثلاثية نظيفة لكن صلاح ضمن الانتصار بنتيجة 4-3 في ثاني جولات دور المجموعات.

هدفان سجلهما صلاح ليصل إلى هدفه رقم 17 مع الريدز في المسابقة الأوروبية بفارق 4 أهداف عن ستيفن جيرارد الهداف التاريخي للفريق.

وصلاح قدم أداء جيدا وصنع خطورة كبيرة في الثلث الأمامي طوال اللقاء خاصة مع الشوط الثاني.

ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.

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