بالفيديو - ليون يعود بانتصار من لايبزيج.. وزينيت يقاسمه الصدارة بفوز سهل على بنفيكا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

زينيت

تقاسم ليون وزينيت صدارة المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

تغلب ليون خارج ملعبه بهدفين دون مقابل على ريد بل لايبزيج ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وافتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يعزز مارتين تيرييه فوز ليون بهدف ثاني في الدقيقة 65.

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أما زينيت فلم يجد صعوبة في ملعبه لتحقيق الفوز على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

افتتح أرتيم دزيوبا التسجيل لزينيت في الدقيقة 22 قبل أن يعزز الفريق الروسي تقدمه في الدقيقة 70 بالنيران الصديقة من روبن دياز.

وقتل الإيراني ساردار أزمون اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 77، قبل أن يحفظ راؤول دي توماس ماء وجه بنفيكا بهدف في الدقيقة 85.

وتقاسم زينيت وليون الصدارة برصيد 4 نقاط بينما حل لايبيزج ثالثا بثلاث نقاط ويتذيل بنفيكا الترتيب دون نقاط.

ويحل زينيت ضيفا على لايبزيج يوم 23 أكتوبر وفي نفس اليوم يحل ليون ضيفا على بنفيكا.

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