بالفيديو - صلاح يُخمد الانتفاضة.. ليفربول يمر من عقبة سالزبورج بصعوبة

ليفربول كان متقدما بثلاثية نظيفة لكن انتفاضة سريعة من ريد بول سالزبورج كادت تجبره على التعادل.. وهنا ظهر محمد صلاح ليخطف الانتصار للريدز.

ليفربول ينتصر على سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

الريدز دخلوا اللقاء ساعين لتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام نابولي بهدفين نظيفين، والمهمة بدت سهلة ومنتهية مع نهاية الشوط الأول، لكن انتفاضة الضيوف في الشوط الثاني كادت تذهب رجال المدرب يورجن كلوب في أدراج الرياح.

قبل أن يدرك صلاح هدف فريقه الرابع وهدفه الثاني ليصل إلى 17 هدفا في دوري الأبطال، بفارق 4 أهداف فقط عن الهداف التاريخي للريدز ستيفن جيرارد.

أهداف ليفربول سجلها صلاح (هدفان) وساديو ماني وأندي روبيرتسون، بينما تكفل بثلاثية الفريق النمساوي تشي هان وتاكومي مينامينو وإيرلينج هالاند.































مجريات اللقاء

لم يحتج ليفربول لأكثر من 9 دقائق من أجل افتتاح التسجيل بفضل ماني الذي انطلق وتوغل من الجانب الأيسر قبل أن يمرر لفيرمينو الذي سريعا ما أعادها له في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك بسهولة.

ومع الدقيقة 21 ظهرت خطورة صلاح لأول مرة عندما دخل إلى منطقة الجزاء وراوغ لاعبين بكل هدوء قبل أن يتدخل الثالث ويبعد الكرة لركنية.

لكن 4 دقائق فقط مرت قبل أن ينجح الظهير الطائر أندي روبيرتسون في إضافة ثاني الأهداف مستغلا عرضية من ألكساندر أرنولد على الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة 30 كاد صلاح يضيف ثالث الأهداف من تمريرة طولية رائعة وضعته في مواجهة المرمى لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم الأيمن.

رغم ذلك عاد صلاح ليضع اسمه في قائمة المسجلين مع الدقيقة 36 مستغلا رأسية فيرمينو التي ارتدت من الحارس ليسدد بقوة في منتصف المرمى.

وعلى استحياء وبعد مرور 4 دقائق فقط نجح هي تشان في تسجيل ما بدا وقتها هدف حفظ ماء الوجه من تسديدة رائعة على يمين الحارس أدريان.. لكن ذلك الهدف كان بداية انتفاضة قوية في الجزء الثاني من اللقاء.

دخل الضيوف الـ45 دقيقة الثانية ضاغطين بقوة سعيا لتقليص الفارق وهو ما تحقق في الدقيقة 56 عن طريق الياباني مينامينو.

ولم يدع الفريق النمساوي مجالا للتدارك أمام الريدز إذ صعقهم بهدف التعادل الثالث بعد 5 دقائق فقط عن طريق البديل المتألق إيرلينج هالاند الذي وصل إلى هدفه الرابع خلال مباراتين.

الأوضاع بدت مشتعلة للغاية.. سالزبورج لم يتوقف سعيا لهدف رابع وليفربول لم يصمت أمام ضيفه ليقرر الضغط بقوة.

وفي الدقيقة 69 كانت لحظة تفادي خسارة مهينة على الأرض، والفضل يرجع إلى صلاح.

الدولي المصري تحرك بين قلبي الدفاع سريعا مستغلا تمريرة بينية ليصبح في مواجهة الحارس ويطلق قذيفة صاروخية لم تدع مجالا للمحاولة، ضامنا الانتصار لفريقه.

ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.

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