بالفيديو – رائعة ويليان تضيئ شمس تشيلسي أمام ليل.. وأياكس يحتل فالنسيا بثلاثية

سجل ويليان هدفا صاروخيا رائعا قاد به تشيلسي لتحقيق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد.

وانتصر تشيلسي على ليل اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب بيير ماوروي في فرنسا في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 22.

لكن أدرك ليل التعادل عن طريق فكيتور أوسيمين في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 78 سجل ويليان هدفا صاروخيا خطف به فوزا صعبا لتشيلسي.

فالنسيا X أياكس أمستردام

وفي ملعب الميستايا في إسبانيا احتل أياكس أمستردام الملعب وانتصر بثلاثية دون رد على فالنسيا.

افتتح حكيم زياش أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأضاف كوينسي بروميس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وأتم دوني فان دي بيك ثلاثة أياكس في الدقيقن 67.

بتلك النتائج يتصدر أياكس المجموعة بست نقاط يليه فالنسيا بثلاث نقاط بالتساوي مع تشيلسي لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق الإسبانية.

أما ليل فيحتل المركز الرابع دون الحصول على أي نقطة حتى الآن.

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