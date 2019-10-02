الأهلي يتدرب غدا دون راحة استعدادا لأسوان

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر أن يتدرب اللاعبون صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.

وحدد الجهاز الفني العاشرة والنصف صباح الخميس موعدا لمران الفريق الجماعي.

ويلعب الأهلي أمام أسوان عصر السبت المقبل في ملعب أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ونجح الأهلي مساء اليوم الأربعاء في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة لينفرد مؤقتا بصدارة الدوري.

طالع أيضا

مجموعة قوية لـ مصر في كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

3 ركلات جزاء وباهر يقف كحارس.. المصري يحسم دربي قناة مثير أمام الإسماعيلي

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب بلاتينيوم: أريد مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

حلم إفريقيا – بلاتينوم.. أبطال أنقياء

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب اتحاد الجزائر: هدفي التأهل لربع النهائي رغم الأزمة الكبيرة