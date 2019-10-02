الأهلي يتدرب غدا دون راحة استعدادا لأسوان

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 22:53

كتب : FilGoal

مران الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر أن يتدرب اللاعبون صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.

وحدد الجهاز الفني العاشرة والنصف صباح الخميس موعدا لمران الفريق الجماعي.

ويلعب الأهلي أمام أسوان عصر السبت المقبل في ملعب أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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ونجح الأهلي مساء اليوم الأربعاء في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة لينفرد مؤقتا بصدارة الدوري.

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