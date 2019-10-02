مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة.. وأطالب لجنة المسابقات بتكافؤ الفرص في المواعيد

اعترف مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بتقديم فريقه أسوأ مباراة أمام الأهلي، وتعجب من موعد مباريات فريقه في جدول الدوري.

وسقط الإنتاج الحربي أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال مختار مختار في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدا في الشوط الأول وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي اللقاء".

وتابع المدير الفني للإنتاج الحربي "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيا مع المباراة، وكنا الأفضل مع بداية الشوط الثاني وأتيحت الفرصة لنا لإدراك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وشدد مختار "الهدف الثاني الذي سجله الأهلي هو الذي قلب المباراة لأنه جاء في توقيت كان فريقي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب".

وانتقد مختار موعد مباريات فريقه قائلا: "من الصعب أن انتظر 12 يوما لأخوض مباراة ثم ألعب لقاء آخر بعد يومين فقط".

وشدد "هذا لا يحدث في أي مكان في العالم".

وأتم مختار تصريحاته "أطالب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتكافؤ الفرص بين الأندية في مواعيد المباريات".

ويلعب الإنتاج الحربي مباراته المقبلة يوم السبت المقبل أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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