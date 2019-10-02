بالفيديو - صلاح يحبط اتفاضة سالزبورج ويصل لهدف الـ17 في الأبطال

ليفربول كان متقدما بثلاثية نظيفة والهدف الأخير سجله محمد صلاح ليصل إلى هدفه رقم 16 في دوري أبطال، لكن انتفاضة من فريق سالزبورج النمساوي لم تمنحه متنفسا للاحتفال.

ليفربول يواجه ضيفه النمساوي في ثاني جولات دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.

وصلاح سجل الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليصل إلى الهدف 16 بفارق 5 أهداف عن ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في المسابقة بـ21 هدفا.

وبينما بدت المباراة سهلة بتقدم الريدز بثلاثية نظيفة، نجح لاعبو سالزبورج في إدراك التعادل بالشوط الثاني بعد تسجيل هدفين.

هدف أول قبل نهاية الشوط جعل النتيجة 3-1، وفي الشوط الثاني قلبت الأمور رأسا على عقب بهدفين متتاليين.

تاكومي مينامينو سجل الهدف الثاني للضيوف من تسديدة رائعة في الدقيقة 56 قبل أن يدخل البديل المتألق إيرلينج هالاند ليضيف التعادل مع الدقيقة 61.

ولكن هنا ظهر صلاح من جديد ليحبط الانتفاضة النمساوية مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 69 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليصل إلى هدفه الـ17 في المسابقة.

ليفربول سقط الجولة الماضية أمام نابولي بهدفين نظيفين.

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