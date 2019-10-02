مدرب الأهلي: فايلر أخرج أفضل مستوى للاعبين.. والأهم الاستمرارية

أثنى سامي قمصان مدرب الأهلي على عمل السويسري ريني فايلر ولاعبي الفريق بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية دون رد في ثاني جولات الدوري.

وصرح قمصان عبر قناة ناديه "أبارك للجماهير الأداء المميز والنتيجة جيدة، لقد سيطرنا ووفرة الحلول تمنح منافسة بين اللاعبين، وقد نجح فايلر في إخراج أفضل مستوى للاعبين، ونتمنى الاستمرارية، فهي الأهم، نحتاج دعم وثقة الجماهير، والقادم سيكون أفضل".

وأضاف "فايلر ينصت للجهاز المعاون ويهتم بالتفاصيل الصغيرة لنا وللمنافسين ويحضر جيدا، ونؤدي ما علينا والتوفيق نسعى له، فالكل يساعد ويؤدي المطلوب منه، هذا دور الجهاز الفني".

وشدد "مباراة أسوان مهمة جدا وصعبة أيضا في ظل ظروف السفر وإقامة اللقاء الساعة 3 عصرا في أجواء رغم وجود إضاءة".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن هذا قدر لاعبي الأهلي، وسنتغلب على الصعاب ونحقق الثلاث نقاط".

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