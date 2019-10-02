مدرب الأهلي: فايلر أخرج أفضل مستوى للاعبين.. والأهم الاستمرارية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

أثنى سامي قمصان مدرب الأهلي على عمل السويسري ريني فايلر ولاعبي الفريق بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية دون رد في ثاني جولات الدوري.

وصرح قمصان عبر قناة ناديه "أبارك للجماهير الأداء المميز والنتيجة جيدة، لقد سيطرنا ووفرة الحلول تمنح منافسة بين اللاعبين، وقد نجح فايلر في إخراج أفضل مستوى للاعبين، ونتمنى الاستمرارية، فهي الأهم، نحتاج دعم وثقة الجماهير، والقادم سيكون أفضل".

وأضاف "فايلر ينصت للجهاز المعاون ويهتم بالتفاصيل الصغيرة لنا وللمنافسين ويحضر جيدا، ونؤدي ما علينا والتوفيق نسعى له، فالكل يساعد ويؤدي المطلوب منه، هذا دور الجهاز الفني".

أخبار متعلقة

فايلر يواصل عزف سيمفونياته.. الأهلي يُدمر الإنتاج برباعية رمضان صبحي يعادل أهدافه الموسم الماضي في مباراتين فقط بالدوري الخنيسي يعبر بالترجي إلى ثمن نهائي البطولة العربية بالفوز على النجمة

وشدد "مباراة أسوان مهمة جدا وصعبة أيضا في ظل ظروف السفر وإقامة اللقاء الساعة 3 عصرا في أجواء رغم وجود إضاءة".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن هذا قدر لاعبي الأهلي، وسنتغلب على الصعاب ونحقق الثلاث نقاط".

طالع أيضا

مجموعة قوية لـ مصر في كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

3 ركلات جزاء وباهر يقف كحارس.. المصري يحسم دربي قناة مثير أمام الإسماعيلي

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب بلاتينيوم: أريد مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

حلم إفريقيا – بلاتينوم.. أبطال أنقياء

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب اتحاد الجزائر: هدفي التأهل لربع النهائي رغم الأزمة الكبيرة

الأهلي فايلر في الدوري الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة.. وأطالب لجنة المسابقات بتكافؤ الفرص في المواعيد 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: لا أريد الاستعجال على التشكيل.. وهذا سبب تبديل محمد هاني 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وثنائي الوسط أمام المقاصة 14 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - صلاح يحبط اتفاضة سالزبورج ويصل لهدف الـ17 في الأبطال 20 دقيقة | المحترفون
عبد الحفيظ: دكة البدلاء مهمة لأي فريق يريد الفوز بالدوري.. ولا أفهم سر مواجهة أسوان عصرا 25 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: فايلر أخرج أفضل مستوى للاعبين.. والأهم الاستمرارية 29 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك