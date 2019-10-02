بالفيديو – نابولي يعود بنقطة من بلجيكا.. وحكيمي يقود دورتموند للفوز الأول بدوري الأبطال

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند - دوري أبطال أوروبا

فشل نابولي الإيطالي في فك شفرة دفاعات جينك البلجيكي بعدما عاد بنقطة وحيدة من خارج قواعده عقب التعادل السلبي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ونجح بوروسيا دورتموند في التصدر ترتيب المجموعة السادسة بشكل مؤقت بعد الفوز على سلافيا براج التشيكي خارج قواعده بهدفين دون رد.

نابولي الذي فاز على ليفربول في الجولة الأولى أهدر لاعبيه عدة فرص عن طريق مهاجم البولندي أركاديوش ميليك والإسباني جوزيه كاييخون.

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وفي الدقائق الأخيرة كاد الفريق البلجيكي أن يخطف الفوز عن طريق إنياس هاجي لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

نابولي تصدر بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، بينما حصد جينك النقطة الأولى له في المجموعة.

ويلتقي ليفربول في ختام مباريات المجموعة الخامسة مع ريد بول سالزبورج بعد قليل.

وفي المجموعة السادسة قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي لفوز أول في دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدفين في شباك سلافيا براج التشيكي.

حكيمي سجل هدفا في الدقيقة 35 بمجهود فردي رائع بعدما راوغ الدفاع وحارس المرمى.

وفي الدقيقة 89 سجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة ليقود أسود الفسيتفاليا للفوز وتصدر ترتيب المجموعة في انتظار نتيجة مباراة برشلونة وإنتر.

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