اسكواش - انسحاب نور الشربيني من أمريكا المفتوحة وتصنيف نوفمبر مهدد بالتغيير

أعلنت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أولى البطولات الكبرى هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وغابت نور الشربيني عن بطولة سان فرانسيسكو الأخيرة بسبب الإصابة ولم تشارك في أي منافسة هذا الموسم.

وطالب طبيب نور الشربيني عدم مجازفتها واستعجال اللعب خوفا من تفاقم الإصابة خاصة أنها أصيبت في نفس الركبة من 8 سنوات وغابت لمدة موسم كامل تقريبا.

وبعد إعلان انسحابها تدرس نور الشربيني مع طبيبها الألماني مدى تطور إصابة ركبتها لتعلم مدة الغياب والعودة من جديد إلى الملاعب.

تقع نور الشربيني في المركز الثاني عالميا بمتوسط نقاط 1375 وتقلص الفارق كثيرا بينها وبين نور الطيب والفرنسية كاميل سيرم المصنفتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وكانت نور الشربيني قد حصدت وصافة النسخة الماضية من بطولة أمريكا المفتوحة مما يهدد حفاظها على الوصافة في التصنيف العالمي لشهر نوفمبر.

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