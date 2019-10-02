بينية رائعة من أفشة تفتح الطريق.. رمضان صبحي يهز شباك الإنتاج

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

تكتل الإنتاج الحربي في الدفاع بكثافة عددية كبيرة وحرم الأهلي من الوصول لمرماه ربما عدا تسديدة من رمضان صبحي وقف لها القائم بالمرصاد.

لكن تمريرة ساحرة من محمد مجدي "افشة" فتحت طريق الهدف الأول للأهلي.

ففي الدقيقة 26 تسلم أفشة الكرة أمام منطقة جزاء الأهلي ومرر بينية ضرب بها دفاع الإنتاج الحربي بالكامل في الوقت الذي ركض فيه رمضان صبحي قبل مصيدة التسلل.

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وسدد رمضان صبحي الكرة مباشرة في الشباك ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

وأصبح هذا الهدف هو الثاني للأهلي في الدوري والثاني من رمضان صبحي حتى الآن في الموسم المحلي.

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