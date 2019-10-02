كرة طائرة - أحمد صلاح يتصدر مسجلين النقاط بعد جولتين في كأس العالم

يتصدر أحمد صلاح نجم منتخب مصر للكرة الطائرة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في كأس العالم بعد مرور جولتين.

وتقام كأس العالم في اليابان حتى يوم 15 أكتوبر، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب أستراليا وإيران.

وكشف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن تقاسم أحمد صلاح الصدارة مع 2 من اللاعبين برصيد 35 نقطة.

ونجح صلاح في تسجيل 14 نقطة أمام منتخب أستراليا بينما سجل 21 نقطة ضد إيران.

وتغلب منتخب مصر على أستراليا وإيران بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثالثة أمام البرازيل الساعة 11 ظهر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثامن في عام 1985.

نظام البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا وتلعب المنافسات من دور واحد ويحصل على اللقب صاحب أعلى نقاط.

ويشارك بجوار منتخب مصر كل من أستراليا وإيران والبرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا.

ويلعب كل منتخب 11 مباراة لتحديد ترتيب كل فريق في البطولة.

مواعيد مباريات مصر:

مصر × البرازيل (11 صباح الجمعة 4 أكتوبر)

مصر × كندا (4 فجر السبت 5 أكتوبر)

مصر × روسيا (4 فجر الأحد 6 أكتوبر)

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)

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