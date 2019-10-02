القائم يقول لا ويحرم رمضان صبحي من هدف محقق ضد الإنتاج

وقف القائم الأيمن لمرمى الإنتاج الحربي حائلا أمام رمضان صبحي وحرمه من تسجيل هدف في شباك الفريق العسكري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي منافسه الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء في ملعب السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفي الدقيقة التاسعة تسلم رمضان الكرة من الناحية اليسرى وتوغل باتجاه منطقة جزاء الإنتاج وتبادل الكرة سريعا مع حسين الشحات.

وسدد رمضان كرة زاحفة بيمناه لكنها ارتطمت بالقائم ثم في جسد الحارس عامر عامر لتضيع فرصة هدف محقق على الأهلي.

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