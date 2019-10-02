طريق الأولمبياد - مشوار منافسي مصر وأبرز اللاعبين قبل بطولة إفريقيا تحت 23

أسفرت قرعة منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 لكرة القدم في نسختها الثالثة عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة تضم كل من مالي والكاميرون وغانا.

يشترك الثلاثة فرق في مجموعة مصر بإقصاء منتخب عربي في الجولة الختامية من التصفيات.

وتقام النسخة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر بالفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الثمانية المشاركين إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووقع في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن منافسي منتخب مصر الأولمبي:

غانا

تأهل البلاك ستارز بصعوبة إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما على حساب منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويشارك منتخب غانا للمرة الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وصعد البلاك ستارز بعد الفوز في الدور الأول على توجو ذهابا بنتيجة 5-1 والخسارة إيابا بهدف نظيف.

ولم يجد منتخب غانا صعوبة في الدور الثاني بعد تخطي الجابون بأربعة أهداف نظيفة ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب.

أما في الجولة الختامية اصطدم منتخب غانا بالجزائر وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق، وفي مباراة الإياب صعد من قلب الجزائر بعد الفوز بهدف نظيف بهدف قاتل في الدقيقة 69.

يأتي أوسو كوابينا مهاجم منتخب غانا الأولمبي على رأس أبرز نجوم الفريق وسجل 4 أهداف في مباريات التصفيات ويأتي خلفه عثمان بوكاري الذي سجل 3 أهداف.

ويلعب كوابينا في فريق ليجانيس الإسباني معارا من قرطبة ويلعب مع فريق الشباب وسجل هدفين هذا الموسم.

وعلى مستوى الأولمبياد شارك منتخب غانا في 6 مناسبات سابقة أخرها أولمبياد أثينا 2004 وغاب عن النسخ الثلاثة الأخيرة.

وكانت أفضل نتائج غانا في دورة الألعاب الأولمبية هي الميدالية البرونزية في أولمبياد برشلونة 92.

الكاميرون

يشارك منتخب الكاميرون هو الآخر للمرة الأولى في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل أسود الكاميرون بشق الأنفس على حساب تونس بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

افتتح الكاميرون طريقه في التصفيات بسهولة بالفوز على تشاد بثلاثة أهداف نظيفة ذهابا والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق إيابا.

وتخطى منتخب الكاميرون الأولمبي الدور الثاني من التصفيات بعد انسحاب منتخب سيراليون.

وفي الجولة الختامية فاز منتخب الكاميرون ذهابا على ملعبه بهدف نظيف وخسر إيابا بهدفين مقابل هدف واحد لكن تأهل بسبب قاعدة التسجيل خارج الأرض في حالة التعادل.

يأتي الجناح إريك أيوك على قائمة أبرز لاعبي منتخب الكاميرون ويلعب لصالح فريق عثمانلي سبور التركي.

ونجح أيوك في تسجيل هدفين في مشوار الكاميرون في تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23.

وعلى مستوى الأولمبياد شارك منتخب الكاميرون 3 مرات من قبل أخرهم في أولمبياد بكين 2008 وغاب عن أخر نسختين.

وكانت أفضل نتائج الكاميرون في أولمبياد سيدني 2000 عندما توج الأسود باللقب وحصد الميدالية الذهبية.

مالي:

يشارك منتخب مالي للمرة الثانية في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 أي غاب عن نسخة واحدة فقط.

لم يسبق لمنتخب مالي الصعود للمربع الذهبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

أسفرت قرعة التصفيات عن تأهل منتخب مالي مباشرة إلى الدور الثاني، ولم يجد صعوبة في تخطي إثيوبيا بالتعادل ذهابا بهدف لكل منهما والفوز إيابا بأربعة أهداف نظيفة.

تأهل منتخب مالي بعد التعادل مع المغرب بهدف لكل فريق ذهابا والفوز بهدف نظيف إيابا.

يمتلك منتخب مالي عدد من اللاعبين البارزين لكن ربما أبرزهم للمتابعين المصريين هو أليو ديانج الوافد الجديد للنادي الأهلي.

وعلى مستوى الأولمبياد لم يسبق لمنتخب مالي التأهل سوى مرة وحيدة في نسخة أولمبياد أثينا 2004 وحصل وقتها الفريق على المركز الخامس.

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