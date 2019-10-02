تشكيل #ليلة_الأبطال - ميسي يقود برشلونة.. سانشيز ولاوتارو في هجوم إنتر

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، وأنطونيو كونتي، المدير الفني لـ إنتر تشكيل الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل الفريق الكتالوني شهد مشاركة النجم ليونيل ميسي منذ البداية بعدما غاب للإصابة الفترة الماضية ليرافق الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

أما النيراتزوري فيعوض أليكسيس سانشيز الغائب للإصابة روميلو لوكاكو، ليجاور الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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وجاء تشكيل بارسا كالآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمونت لونجليه، نيلسون سيميدو.

الوسط: أرتور، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

وجاء تشكيل الأفاعي كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: دييجو جودين، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار.

الوسط: أنطونيو كاندريفا، نيكولو باريلا، بورزوفيتش، ستيفانو سينسي، كوادو أسامواه.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.

وتعادل برشلونة سلبيا مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى، وكذلك تعادل إنتر مع سلافيا براج بهدف لمثله.

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