متعب: أتمنى أن يستغل لاعبو المنتخب الأوليمبي الفرصة كي يتذكرهم التاريخ

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

طالب عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق من لاعبي المنتخب الأوليمبي باستغلال الفرصة كي يتذكرهم التاريخ أثناء إقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة مالي وغانا والكاميرون (طالع التفاصيل).

متعب أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للمنتخب الوطني قال عقب إقامة القرعة: "لعبت في الأولمبياد مع أبو تريكة وأحمد فتحي ومحمد صلاح لم نصل لمرحلة متقدمة لكنها كانت تجربة رائعة وظهرنا بشكل جيد".

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وتابع مطالبا من لاعبي الجيل الحالي "أتمنى أن يستغل منتخب مصر الفرصة كي يتذكرهم التاريخ فاللعب في الأولمبياد شيء مميز، اللعب بجوار صلاح كان شيئا رائعا فهو فخر لمصر".

وواصل: لدينا مجموعة من اللاعبين مميزة للغاية واللاعب طالما له حافز لتحقيق الإنجاز سوف يستطيع الوصول لمكانة مرتفعة".

وأتم "أتوقع أن يفوز منتخب مصر باللقب وأن يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

الجدير بالذكر أن متعب شارك في أولمبياد لندن 2012 إذ شارك في جميع المباريات وصنع هدفا وحيدا أمام البرازيل.

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