تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وجوميز يعوض ماتيب أمام سالزبورج

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام ريد بول سالزبورج بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد محترفنا المصري محمد صلاح بشكل أساسي في اللقاء إلى جور روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وشهد التشكيل تغيير وحيد من جانب المدرب الألماني، إذ يعوض جو جوميز، زميله جويل ماتيب الغائب للإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيني فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

وخسر الريدز في المواجهة الأولى أمام نابولي بهدفين نظيفين، بينما انتصر ريد بول سالزبورج أمام خينك بخمسة أهداف لهدفين.

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