مدرب بلجيكا: هازارد بحاجة للتأقلم فقط مع ريال مدريد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - ريال مدريد

يرى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن لاعبه إدين هازارد بحاجة فقط للوقت للتأقلم مع ريال مدريد فريقه الجديد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

هازارد (28 عاما) أصيب مطلع الموسم وغاب عن 3 مباريات لـ ريال مدريد، قبل أن يعود تدريجيا ويشارك في 5 مباريات، دون أن يهز الشباك حتى اللحظة.

وقال مارتينيز لقناة Movistar+: "لست قلقا، ليس لدي شكوك حول هازارد، هو يحتاج للتأقلم فقط، هو لاعب مجموعة ويحتاج للتفاهم مع زملائه اللاعبين وهذا سيأتي".

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وأضاف "علاقة هازارد وزيدان رائعة، وضعية الفريق لا تعتمد عليه فقط، مع التأقلم مع المجموعة سيقدم الكثير لريال مدريد".

وأشار المدرب الإسباني "المسألة أن هازارد لا يعتاد على التعامل مع الإصابات بسهولة. دائما ما ينتقد نفسه ولا يحب التحجج بأعذار وهذا يساعده.

وأتم "إنه أحد افضل اللاعبين.. الأفضل في العالم".

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