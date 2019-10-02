ليفربول يتفادى الاستبعاد من كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 19:28

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - نابولي

تفادي نادي ليفربول الإنجليزي قرار الاستبعاد من كأس الرابطة الإنجليزية بعد إشراك لاعب غير مُقيد في المباراة التي شهدت الفوز على أم كيه دونز بالدور الرابع.

الأزمة ترتبط بمشاركة اللاعب بيدرو تشيريفيا العائد من الإعارة من نادي إكستريمادورا الإسباني بعدما شارك كبديل في الدقيقة 63.

تشيريفيا البالغ 22 عاما شارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من الغيني نابي كيتا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0.

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اتحاد الرابطة الإنجليزية قرر تغريم النادي 200 ألف جنيه إسترليني، منها 100 ألف جنيه إسترليني سيتم تعليقها حتى نهاية الموسم المقبل.

اللاعب البالغ 22 عاما يحتاج ما يثبت من أوراق عن عودته إلى صفوف ليفربول في الصيف الحالي، إذ يتعلق الأمر بقيده في صفوف النادي.

ويدرك ليفربول الخطأ الإداري المرتكب إذ يسعى النادي لحل المشكلة دون استبعاده من المسابقة.

الريدز أصدروا بيانا "النادي يدرك وجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبي الفريق، نحن نعمل مع السلطات المعنية من أجل إثبات وقائع المسألة ولن نعلق على هذا الأمر حتى تكتمل هذه العملية".

وكان نادي سندرلاند قد تعرض لمشكلة مماثلة في 2014 بإشراك جي دونج وون دون أن يتم قيده لكن الخطأ تم التأكد منه في الاتحاد الإنجليزي.

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