بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد أمام آلكمار

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

بوجبا وراشفورد

يغيب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد مجددا عن صفوف فريقه في مواجهة آلكمار الهولندي يوم الخميس بثاني جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وغاب بوجبا عن صفوف الشياطين الحمر خلال مباريات ليستر سيتي وأستانا ووست هام بسبب الإصابة في الكاحل، قبل أن يعود للمشاركة أمام كلا من روتشديل بكأس الرابطة وأرسنال بالدوري الإنجليزي.

لكن مانشستر يونايتد أصدر بيانا يوم الأربعاء أكد فيه غياب لاعبه عن رحلة هولندا بسبب مشاكل في القدم، ثم أوضح المدرب أولي جونار سولشاير إن إقامة اللقاء على عشب صناعي جعلت مشاركته مستحيلة.

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وقال المدرب النرويجي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "كاحل بوجبا بحاجة للراحة والعلاج".

وأضاف "لم أكن لأخاطر به على عشب صناعي إن كان جاهزا للمشاركة. هو بحاجة لبعض الراحة".

وشارك بوجبا في 6 مباريات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفين.

وانضم إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب بوجبا بقميص الشياطين الحمر في 148 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها.

يونايتد يظل دون خدمات الثلاثي آرون وان بيساكا ولوك شاو وأنتوني مارسيال، وسولشاير لا يتوقع عودتهم الأسبوع المقبل أمام نيوكاسل.

وأشار "مارسيال غائب لفترة طويلة ولا أعتقد عودته أمام نيوكاسل. لوك شاو يتدرب ولكن قد لا يلحق".

يونايتد حقق فوزا صعبا على أستانا الكازاخي بهدف نظيف في أولى جولات المسابقة الأوروبية.

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