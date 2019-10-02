سنبوري لا يخطئ.. 17 دقيقة تكتب هدفين للمصري في الإسماعيلي

احتاج المصري لـ17 دقيقة ليهز شباك الإسماعيلي ومثلهم تماما احتاجهم ليسجل هدفا ثانيا في مرمى الدراويش وكليهما من ركلتي جزاء.

ويحل المصري ضيفا على الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب لملاقاته في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 17 عرقل باهر المحمدي نظيره محمود وادي ليحصل الأخير على ركلة جزاء.

وسجل سعيدو سنبوري الهدف الأول بعدما سدد الكرة على يسار حارس الإسماعيلي محمد فوزي.

وعقب 17 دقيقة عرقل حارس الدراويش محمد فوزي نظيره مفتاح طقطق ليحصل الأخير على ركلة جزاء جديدة للفريق البورسعيدي.

ومرة أخرى حولها سعيدو سنبوري بنجاح حتى مع محاولة فوزي اللحاق بالكرة.

وأصبح سنبوري هو أول لاعب أجنبي يسجل هدفين في مباراة واحدة في الموسم الجاري من الدوري.

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