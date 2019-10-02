تكرار نهائي 2017؟ أوروا يقصف حصون جوانزو بثنائية في أبطال آسيا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 15:30

كتب : FilGoal

أوراوا ريد

اقترب أوراوا ريد الياباني من التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه 2-0 على ضيفه جوانزو إيفرجراند الصيني، في ملعب سايتاما 2002.

فابريسيو سجّل الهدف الأول، فيما سجل تاكاهيرو ساكيني الهدف الثاني، ليأخذ أوراوا الأسبقية قبل مواجهة الإياب.

ويلتقي الفريقان يوم 23 أكتوبر في مواجهة الإياب، ويحتاج الفريق الصيني إلى هدفين لمعادلة النتيجة.

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جوانزو الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو، يلعب في صفوفه البرازيلي باولينيو، ويحتاج إلى عودة قوية في الإياب حتى يحافظ على فرصه في الظفر بلقبه الثالث.

أما أوراوا الفائز مرتين، فقد يكون على موعد مع تكرار نهائي 2017 الذي جمعه حينها مع الهلال السعودي الفائز يوم أمس على السد القطري 4-1 ذهابا في الدوحة.

فابريسيو افتتح التسجيل لـ أوراوا في الدقيقة 19 بتسديدة يمينية خارقة.

قبل أن يؤكد سيكيني التقدم بتسديدة أخرى رائعة في الدقيقة 75.

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