مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 00:58

كتب : محرر في الجول

ياسر إبراهيم - الأهلي - الإنتاج الحربي

أربعاء كروي ناري ينتظرنا.. أهلا بكم

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

وتبدأ مباريات اليوم الكروي الكبير بدربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي الساعة الخامسة ونصف مساء.

أخبار متعلقة

الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل أهداف الثلاثاء الكروي - شاهد سباعية تاريخية وتعادل مفاجئ سوبر كلاسيكو.. قمة قارية يحسمها الدفاع الأقوى

ويعود الأهلي للعب في الدوري بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساء.

وتنقل قناة Onsport المباراتين.

بداية مباريات دوري أبطال أوروبا ستكون الساعة السابعة إلا 5 دقائق.

حيث يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج على بي إن سبورتس 5، ويلعب نابولي ضد جينك على بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساء، تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج على بي إن سبورتس 2.

ويستضيف ليل منافسه تشيلسي على بي إن سبورتس 6.

فيما يواجه فالنسيا ضيفه أياكس في مباراة قوية على بي إن سبورتس 3.

ويلعب ليون ضد مضيفه لايبزج، ويستضيف زينيت في روسيا فريق بنفيكا.

ولمتابعي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يستضيف الترجي فريق النجمة اللبناني الساعة الثامنة مساء.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

طالع أيضا

10 مخاطبات من الأهلي إلى جهات الدولة المختلفة ضد رئيس الزمالك

وداعا اللون الأزرق.. الأهلي يعلن رسميا قميصه الثاني

قائمة الأهلي – عودة أفشة وحمدي فتحي ومعلول أمام الإنتاج.. وغياب ديانج

ريال مدريد يحفظ شرفه ويعقّد موقفه بتعادل مثير أمام كلوب بروج

الأهلي ليلة الأبطال في الدوري برشلونة ليفربول إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي 2 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري 2 ساعة | أوروبا
الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات 2 ساعة | الدوري المصري
4 مواجهات فردية قد تحسم مواجهة برشلونة وإنتر.. صراع العمالقة وأصدقاء الأمس 2 ساعة | تقرير في الجول
القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل 2 ساعة | مصر
جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك