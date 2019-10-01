بالفيديو - الديوك تُطهى على الطريقة البافارية.. بايرن يهين توتنام بسباعية

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك تُطهى على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

بايرن ميونيخ اكتسح شباك توتنام بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

وسيرجي جنابري كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك"، ليصبح اللاعب الوحيد إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

أهداف بايرن سجلها جنابري (4 أهداف) وروبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وجوشوا كيميتش، بينما هز الشباك لأصحاب الأرض سون هيونج مين وهاري كين.

وليفاندوفكسي نجح في هز الشباك للبافاري في 9 مباريات مباريات متتالية بجميع المسابقات، أما هاري كين فقد عادل أهداف ديفيد بيكام في المسابقة الأوروبية برصيد 16 هدفا.. رقم سيتجاهله بعد تلك الهزيمة بكل تأكيد.

مجريات اللقاء

دقيقتان فقط من عمر اللقاء قبل أن يهدد جنابري مرمى الحارس هوجو لوريس الذي تألق مبعدا الكرة.. تهديد كان بمثابة أول قطرة في غيث تهديفي سيأتي لاحقا.

والرد اللندني لم يتأخر. سون هيونج مين انطلق في الدقيقة الخامسة متوغلا من الجانب الأيسر صوب منطقة الجزاء لكن تسديدته أبعدها مانويل نوير ببراعية.

بعد ذلك تواصل ضغط أصحاب الأرض وهو ما ترجمه الكوري الجنوبي السابق ذكره إلى هدف أول مع الدقيقة 12 إثر تسديدة قوية في الزاوية اليمنى لنوير.

لكن 3 دقائق فقط كانت كفيلة بأن يأتي الرد البافاري. جوشوا كيميتش أرسل صاروخية قوية صعبة على لوريس ليدرك التعادل للضيوف.

وبينما واصل رجال المدرب ماوريسيو بوكيتينو شن هجماتهم على الفريق الألماني، فاجئ ليفاندوفسكي الجميع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثوان ليخرج فريقه متقدما.

حسنا، يمكنك أن تتناسى تماما ما حدث في الشوط الأول، فالدقائق التالية ستحمل ما لم يتوقعه أحد.. 5 أهداف متتالية ومفاجئة وسريعة ستهز كيان الديوك وبقوة.

خلال دقيقتين رُجح الميزان سريعا.

جنابري أحرز هدفين صاعقين مع الدقائق 53 و55 وسط غلفة من دفاعات توتنام الذي ترك مساحات أشبه بالميادين وليس الشوارع خلفه، وتمريرة طولية انت كفيلة بوضعك في مواجهة مع الحارس لوريس.

الأمور لم تبد بهذا السوء بعدما قلص هاري كين الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 61.. فارق هدفين ليس بالكبير والوقت مازال متبقيا.

رغم ذلك كانت 5 دقائق فقط كافية من أجل يتلقى النادي اللندني أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

الدقيقة 83 جنابري انفرد كالمعتاد بالمرمى بعد تمريرة طولية ولم يجد أدنى صعوبة في وضعها بالمرمى.

وبينما يحاول لاعبو توتنام الاستفاقة من تلقي الخامس، لُطموا بهدف سادس عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 87.

والطريق إلى مرمى المسكين لوريس بدا أسهل من الطريق إلى غرفة منزلك.. جنابري عاد ليصنع التاريخ متما الحفلة التهديفية بعدها بدقيقة واحدة فقط.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.

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