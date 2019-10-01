جنابري بطل سباعية بايرن في توتنام: أعتقد أن جماهير أرسنال استمتعت

لم ينس سيرجي جنابري، لاعب بايرن ميونيخ، ارتداءه قميص أرسنال في السابق ولم يفوت فرصة توجيه رسالة إلى جماهير توتنام بعد السقوط المهين.

بايرن ميونيخ اكتسح شباك الديوك بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجنابري لاعب المدفعجية السابق كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك" ليصبح اللاعب الوحيد، إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

وقال الشاب الألماني عقب اللقاء: "من الصعب إيجاد الكلمات. لم يتخيل أحد منا الفوز بنتيجة 7-2".

وأضاف "تسجيل 4 أهداف أيضا أمر مذهل. أعتقد أن جماهير أرسنال استمتعت بتلك النتيجة".

وأشار "حقيقة هي نتيجة رائعة بالنسبة لنا وسوف نستمتع بتلك الليلة كثيرا".

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.















































































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