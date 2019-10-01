يؤمن محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي أن الأهلي تحسن كثيرا مع مدربه الجديد ريني فايلر وأن المواجهة المرتقبة بين الفريقين ستكون صعبة للغاية.

ويواجه الإنتاج منافسه الأهلي غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من الدوري المصري في ملعب السلام.

وتحدث محمد عبد الله لـFilGoal.com قائلا: "عملنا بشكل جيد الأسبوع الجاري بعد الفوز على نادي مصر في الجولة الأولى، ركزنا على علاج السلبيات والتأكيد على مواصلة الإيجابيات".

وأردف "رغم الفوز لكن الأداء لم يكن مطمئنا لذا نعمل بكل قوة للظهور بشكل أفضل أمام الأهلي".

وأكمل محمد عبد الله "أتمنى أن يكون كل لاعبي الفريق في أفضل حالاتهم خلال اللقاء خاصة أن الأهلي أصبح أقوى وأكثر تنظيما مع مدربه فايلر وهذا ظهر واضحا أمام الزمالك وسموحة وهذه أكبر ميزة في الفريق حاليا".

وعن نقطة قوة الأهلي قال محمد عبد الله: "يمتلك الأهلي جبهتين غاية في القوة في الناحية اليمنى حيث يتواجد أحمد فتحي ومحمد هاني وفي الناحية اليسرى علي معلول".

وأكمل "هذا بالإضافة لوجود جونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات وعمرو السولية وحمدي فتحي وكل لاعب منهم لديه حلول فردية تساعد الأهلي".

وأضاف " الأهلي دائما في حالة هجوم وتغير عن الموسم الماضي وكل اللاعبين يستحوذون على الكرة بشكل مميز".

واستدرك مدرب الإنتاج "لكننا دعمنا أنفسنا بشكل جيد ونسعى للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز".

في الوقت ذاته كشف محمد عبد الله عن غياب باسم مرسي مهاجم الفريق عن لقاء الأهلي وقال: "لن يتواجد معنا للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

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