جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد

أظهر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حبه للاعبيه بعد تخطي عقبة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز على نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وبيب وجه ثناءه للاعبيه قائلا: "كنا صبورين وسجلنا هدفين، أكثر ما يسعدني هو ما فعلناه هذا الموسم. لم يمنحنا أحد أي شيء، لقد فعلناها بأنفسنا وهذا رائع".

وأضاف عقب المباراة "لم يمنحنا أحد أي شيء في المواسم الماضية (أخطاء للتسجيل). فعلناها بأنفسنا وهذا صعب".ل

وشدد "أحب هذا الفريق للغاية".

مانشستر سيتي فشل في فك شفرة دفاعات الضيوف حتى شارك الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، فسجل هدفا وصنع آخر (طالع التفاصيل).

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز الثاني تواليا في مجموعة تضم أيضا شاختار دونتيسك الأوكراني وأتالانتا الإيطالي.

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