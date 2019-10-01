بالفيديو – سيتي ينتصر على دينامو زغرب.. وسان جيرمان يعبر جالاتا سراي بصعوبة

واصل مانشستر سيتي انتصاراته الأوروبية بعدما تغلب اليوم الثلاثاء على منافسه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل لا شيء.

واستضاف مانشستر سيتي منافسه دينامو زغرب في ملعب الاتحاد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

سجل هدفا المباراة كل من رحيم سترلينج في الدقيقة 66 وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة تصدر مانشستر سيتي المجموعة مبكرا بست نقاط يليه دينامو زغرب بثلاث نقاط بالتساوي مع شاختار دونتسيك الأوكراني ولكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق الكرواتي.

وفي المركز الرابع ودون أي نقطة يأتي أتالانتا الإيطالي.

جالاتا سراي X باريس سان جيرمان

وفي ملعب ترك تيليكوم آرينا خسر جالاتا سراي التركي من ضيفه باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الوحيد ماورو إيكاردي في الدقيقة 52.

وأصبح ذلك الهدف هو الأول للمهاجم الأرجنتيني مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انضمامه إليه في الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة تصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بست نقاط يليه كلوب بروج البلجيكي بنقطتين.

وفي المركز الثالث يأتي جالاتا سراي بنقطة واحدة بالتساوي مع ريال مدريد لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق التركي.

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