سترلينج: الأمر محبط عندما لا تبدأ كأساسي

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

أشاد الإنجليزي رحيم ستيرلينج بزميله الشاب فيل فودين، وأبدى أيضا احباطه من البدء احتياطيا مع مانشستر سيتي عقب الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون مقابل.

مانشستر سيتي فشل في فك شفرة دفاعات الضيوف حتى شارك الجناح الإنجليزي، فسجل هدفا وصنع آخر (طالع التفاصيل).

ستيرلينج قال عقب نهاية اللقاء لشبكة بي تي سبورت الإنجليزية "لقد رأينا لقطات قبل المباراة مع بيب جوارديولا وكنا نعرف صعوبة كسر تكتل دينامو زغرب، لم ننجح في الشوط الأول كثيرا لكننا استفدنا من فرصنا في الشوط الثاني".

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وأضاف "دائما يكون الأمر محبط عندما لا تبدأ كأساسي لكن عليّ الصبر، وأنا سعيد للمساهمة مع الفريق".

وأتم مشيدا بأداء زميله فيل فودين "اللاعبون في مانشستر سيتي، عليك قراءة المباراة وسوف تأتي الأهداف، سعيد بأداء فيل فودين، وأريد أن أراه بقميص المنتخب الإنجليزي إذا أستمر بهذا الأداء".

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز الثاني تواليا في مجموعة تضم أيضا شاختار دونتيسك الأوكراني وأتالانتا الإيطالي.

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