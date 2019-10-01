مؤتمر #ليلة_الأبطال – كونتي: من الغريب مواجهة ميسي ثم رونالدو خلال 4 أيام

يُفضل أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي الأداء على النتيجة قبل مواجهة برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

إنتر تعادل في الجولة الأولى أمام سلافيا براج التشيكي، بينما برشلونة عاد من ملعب بوروسيا دورتموند بتعادل سلبي.

كونتي قال في المؤتمر الصحفي عن صراع المجموعة السادسة: "المجموعة صعبة ومثيرة وبدأنا بتعادل مع سلافيا براج، هذا يُظهر لك إذا كنت تمتلك الطموح وتريد الذهاب بعيدا، عليك الفوز بكل النقاط في أي ملعب".

وعن مواجهة برشلونة "ليس من السهل اللعب أمام برشلونة، أحد أكبر فرق العالم ومرشحين للتأهل للنهائي لكننا هنا من أجل خوض المباراة باحترام متبادل".

ويلتقي إنتر أولا مع برشلونة ثم مع يوفنتوس في دربي إيطاليا الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وأكمل الإيطالي "ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن أفضل اللاعبين في العالم وغيروا توازن اللعبة، نريد مواجهة برشلونة وجميع نجومه خاصة ميسي أنه بطل فريد، وعلينا أيضا أن نكون مستعدين لمواجهتهم مهما حدث".

تابع "من الغريب مواجهة ميسي ثم رونالدو خلال 4 أيام، أنهم أفضل فريقين في العالم ويمتلكان أفضل ثنائي في العالم".

وأكمل مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق "أفضل الأداء على النتيجة، نريد اللعب في كامب نو بشجاعة ورغبة، لا أريد أن أحصل على نتيجة جيدة بعد الهيمنة لمدة 90 دقيقة. لا أريد المجيء إلى هنا مع خوذة ودرع للدفاع عن الهدف. نحن نحاول أن ننمو من حيث العقلية والكفاءة".

وأردف "التحضير لمباراة من أجل التعادل يتعارض مع ما أريده من اللاعبين، علينا الإيمان بأنفسنا والنظر في وجه المنافس، لسنا مصارعين نحاول تفادي الضربات، جئنا من أجل اللعب".

وعن أداء التشيلي أليكسيس سانشيز الذي تعرض في المباراة الأخيرة للطرد بعدما سجل هدفا "هناك ما قيل عن سانشيز لا أقدره، أنه لاعب جيد، لم يعترض للحصول على ركلة جزاء، أنه يتفهم أفكارنا ونمتلك خيارات لمباراة الغد، لكن سانشيز يمتلك المزيد من الخبرة".

وأكد الإيطالي أن مهاجمه البلجيكي سيغيب عن مواجهة الفريق الكتالوني (طالع التفاصيل).

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