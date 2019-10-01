رسميا – نيس يفسخ عقد لاعبه "اللص"

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

لامين ديابي فاديجا

أعلن نادي نيس الفرنسي عن فسخ تعاقد لاعبه لامين ديابي فاديجا، بعد اعترافه بالسرقة.

ديابي فاديجا سرق ساعة يد زميله كاسبر دولبرج من غرفة خلع ملابس الفريق، التي تُقدر قيمتها بـ 70 ألف يورو.

وذكر نيس في بيان رسمي أن "اللاعب اعترف بسرقة ساعة كاسبر دولبرج، وبالتالي قرر النادي فسخ عقده بأثر فوري".

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وأضاف البيان: "بعيدا عن الجانبين الرياضي والمالي، فإن نيس لا يمكن أن يتقبل أو يتجاهل أبدلا سلوكا مماثلا".

وأتم: "الأمر يتمحور حول المصداقية والثقة التي تجمع كل الموظفين، وكذلك كل أفراد أسرة الأحمر والأسود".

ديابي فاديجا (18 عاما) سرق ساعة زميله الدنماركي يوم 16 سبتمبر الماضي، وبعد تحقيقات الشرطة، ظهر ديابي فاديجا في فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة يسرق الساعة.

بعد أيام، اعترف ديابي فاديجا بالسرقة، مما كلفه مكانه في النادي الفرنسي، مع تقارير صحفية تشير إلى قرب انتقاله إلى نادي باريس في القسم الثاني.

المهاجم ذو الأصول الغينية لعب 7 مباريات إجمالا بقميص نيس، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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