التشكيل – راشفورد وبوجبا يقودان يونايتد.. وأوباميانج وحيدا في هجوم أرسنال

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلاقي أرسنال اليوم الإثنين في ملعب أولد ترافورد في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آشلي يونج- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- أكسيل توانزيبي

في الوسط: بول بوجبا- أندرياس بيريرا- جيسي لينجارد- دانيال جيمس- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: ماركوس راشفورد

أما تشكيل أرسنال الذي أعلنه أوناي إيمري فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: سياد كولاسيناك- ديفيد لويز- سوكراتيس باباستاثوبولوس- كالوم تشامبرز

في الوسط: ماتيو جندوزي- جرانيت تشاكا- لوكاس توريرا- بوكايو ساكا- نيكولاس بيبي

في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

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