وزير الرياضة يجتمع بـ اتحاد الكرة ورئيس بريزنتيشن لتنسيق قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

اجتمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بمسؤولي اتحاد الكرة ومنتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن يوم الإثنين لتنسيق حفل قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتم خلال الاجتماع استعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات ، والتحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التي ستقام في الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وتطرق وزير الرياضة مع النبراوي عن الاستعدادات الخاصة بالقرعة واستقبال الضيوف و أثني الوزير على الخطة الموضوعة من قبل شركة بريزنتيشن فى حضور مسئولي اتحاد الكرة متمثلة في وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.

أكد النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن خلال الجلسة التى جمعته بوزير الشباب و الرياضة استعدادات الشركة على تقديم حفل مبهر كما هو العادة فى البطولات الكبرى وتقديم بطولة أمم أفريقيا على غرار بطولة الأمم التي استضافتها مصر فى يونيو و يوليو الماضيين، والتأكيد على مواصلة إبهار أفريقيا بتقديم بطولات تليق بدولة ورياضة مصر والتجهيز من الآن لاستضافة المنتخبات السبعة المشاركة فى البطولة بالإضافة لمصر لتوفير جميع متطلباتهم من فنادق وملاعب.

وتأهلت منتخبات زامبيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا، بجانب مصر المستضيف.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

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