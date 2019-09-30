قائمة الإسماعيلي – عودة بيكيتي.. والدراويش بالقوة الضاربة أمام المصري

أعلن ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه المستدعاة للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من ثاني جولات الدوري المصري في ملعب برج العرب.

وشهدت القائمة عودة بيكيتي سيلفا مهاجم الفريق عقب غيابه عن لقاء الفريق الأخير أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي- محمد مجدي عبد الفتاح

في الدفاع: محمد مجدي الجمل- باهر المحمدي- محمد هاشم- إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم- أحمد أيمن

في الوسط: عماد حمدي- محمد بيومي- محمود عبد العاطي "دونجا"- أحمد مدبولي- همام طارق- عبد الرحمن مجدي- محمد صادق

في الهجوم: شيلونجو- محمد حمدي زكي- محمد الشامي- وجيه عبد الحكيم- بيكيتي سيلفا

وكان الإسماعيلي فاز في مباراته الأولى على الجونة بهدف دون رد، أما المصري فتعادل إيجابيا بهدف لمثله مع حرس الحدود.

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