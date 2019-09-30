لتفادي الإجهاد.. الإسماعيلي في معسكر مغلق حتى مواجهة دجلة

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 19:44

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قرر الإسماعيلي الدخول في معسكر مغلق بداية من يوم الثلاثاء وحتى مواجهة وادي دجلة في الدوري.

وجاء قرار الإسماعيلي حتى يتفادى لاعبو الفريق الإجهاد من السفر.

الإسماعيلي سيواجه المصري يوم الأربعاء برج العرب، قبل العودة للقاهرة حيث يعسكر الفريق لمواجهة وادي دجلة يوم السبت المقبل.

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وفاز الإسماعيلي في مواجهته الأولى في الدوري ضد الجونة 1-0، قبل مواجهة المصري في الجولة الثانية ودجلة في الجولة الثالثة.

وعربيا، تأهل الإسماعيلي لدور الـ16 من البطولة العربية بالتغلب على أهلي بنغازي الليبي 4-3 بمجموع المباراتين.

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