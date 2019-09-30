تحدث أحمد ياسر مهاجم المصري عقب عبور فريقه للدور التالي في كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى "طموحاتنا كبيرة للغاية هذا الموسم".

أحمد ياسر سجل هدفين في انتصار المصري على ماليندي بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد ياسر: "سعيد للغاية بتسجيلي في مرمى ماليندي. طموحاتنا كبيرة للغاية في الدوري وإفريقيا هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن نتطور يوميا مع إيهاب جلال من خلال الحصص التدريبية".

وواصل "إيهاب جلال يجعلنا نشاهد أخطاءنا قبل كل مباراة من خلال محاضرة الفيديو ونسعى دائما لتقليل الأخطاء والاستفادة منه".

وتابع "أسلوبنا في اللعب يعتمد على الاستحواذ على الكرة. نحاول الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكن خلال المباراة".

وأشار "هذا الأسلوب يعطينا أفضلية دائما في الهجوم وخلف الفرص ومع توالي المباريات سيرتفع مستوانا".

وأتم "سنقدم مباريات تُسعد جماهير المصري من كافة الجوانب".

ويستعد المصري لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ المصري مشواره في الدوري بالتعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، بينما انتصر الإسماعيلي على الجونة بهدف مقابل لا شيء.

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