مورينيو: العودة إلى إيطاليا مستبعدة والسبب إنتر

استبعد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد فكرة عودته إلى التدريب من بوابة الدوري الإيطالي.

وبرر مورينيو استبعاد فكرة العودة إلى إيطاليا بسبب اعتباره إنتر منزله وشدة ارتباطه بالنادي.

وكان مورينيو قد سبق له قيادة إيطاليا وحقق الثلاثية التاريخية عام 2010.

وقال مورينيو في تصريحات لبرنامج تيكي تاكا: "إنتر هو بيتي، ومازال موراتي رئيس النادي صديقي".

وتابع "لم أعمل لمدة سبعة أو ثمانية أشهر، لذلك سنرى ما سيحدث لكنني لا أعتقد أنني سأعود إلى إيطاليا".

وشدد "لا أرى أن مستقبلي في إيطاليا، مازلت مرتبطا بنادي إنتر".

ولم يفصح مورينيو عن وجهته المقبلة أو موعد عودته إلى التدريب مرة أخرى.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى دخول مورينيو دائرة الترشيحات لقيادة ميلان بعد تدهور نتائج الفريق وهبوطه للمركز الـ 16 بعد ست جولات في الدوري الإيطالي.

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