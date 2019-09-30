اسكواش - مصر تضمن لقب رجال وسيدات سان فرانسيسكو المفتوحة

واصل أبطال مصر للاسكواش تفوقهم في بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة بنهائي مصري خالص للرجال والسيدات.

وتضمن مصر لقب السيدات للمرة الأولى في التاريخ، بعدما كانت أفضل النتائج هي وصول رنيم الوليلي للمباراة النهائية.

تأهلت رنيم للنهائي الثاني على التوالي بعد الفوز على الهندية جوشنا شينابا، لتواجه زميلتها نور الطيب في المباراة النهائية والتي تفوقت على الفرنسية كاميل سيرم.

وفي ثاني بطولات الموسم الجديد يصل الثنائي رنيم الوليلي ونور الطيب للمباراة النهائية مثلما حدث في بطولة الصين والتي حسمتها نور في مباراة مثيرة.

أما على مستوى الرجال فنجح محمد الشوربجي في التغلب على شقيقه الأصغر مروان في مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني.

ويواجه الشوربجي زميله طارق مؤمن الذي تغلب على الكولومبي ميجيل رودريجيز بسهولة.

وتقام المباراة النهائية في الرابعة والربع من فجر الثلاثاء.

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