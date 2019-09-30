لاعب أرسنال: لا أفهم إنجليزية إيمري.. والمدرب يرد: لغتي تحسنت كثيرا

كشف بوكايو ساكا لاعب أرسنال الشاب، عن مشاكل في التواصل مع مدربه الإسباني أوناي إيمري.

ساكا (18 عاما) كان محط الأنظار في انتصار أرسنال 3-0 على أينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي، إذ سجل هدفا وصنع هدفين في ظهوره الأول على الإطلاق مع المدفعجية.

وبينما أشاد ساكا بالسويدي فريدي ليونبرج عضو الجهاز الفني لـ أرسنال، أظهر جانبا سلبيا في مدربه إيمري: "أحيانا لا أفهم المدرب عندما يحاول التواصل معي، ولذا ألجأ إلى فريدي ليونبرج، إنه يتحدث الإنجليزية بشكل أفضل".

تصريحات ساكا سلطت الضوء على مستوى المدرب الإسباني في اللغة الإنجليزية، إذ عانى كثيرا في التحدث بشكل واضح منذ يومه الأول في وظيفته.

Arsenal Coach Unai Emery Says Good evening 😅😂😂😂😂😂#ARSBUR pic.twitter.com/h1OT7563Zj — Swiftscores (@swiftscores) August 17, 2019

إيمري المنحدر من إقليم الباسك، لم يواجه مشكلة مماثلة في باريس سان جيرمان، وتحدث الفرنسية بشكل جيد منذ أيامه الأولى.

وعند سؤاله عن وجود مشاكل في التواصل مع قائمة تضم لاعبين من 13 جنسية مختلفة، اعترف إيمري: "أعتقد ذلك، ولكني أتحدث مع اللاعبين، وتحدثت مع بوكايو ساكا شخصيا. أحيانا أستعين بـ فريدي (ليونبرج) عندما أتحدث إلى بعض اللاعبين".

واستدرك: "لكني تحدثت بالفعل مع ساكا في مكتبي وحدنا خلال إحدى محاضرات الفيديو، فعلت ذلك مع لاعبين إنجليز، وإسبان، وفرنسيين، وألمان".

وأكمل: "مستواي في اللغة الإنجليزية الآن يمكن تقديره بـ 6\10، وأعتقد أن اللاعبين قادرين على فهمي. لو لم يفهموني، فبعض المساعدة لن تضر".

وأتم: "العام الماضي، في يومي الأول بهذه الوظيفة، تحدثت إليهم بشكل سيئ للغاية، أسوأ مما هو الحال اليوم. ولكني تدربت على اللغة وأعتقد أنني صرت أفضل الآن".

أرسنال يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، ويواجه مساء اليوم الإثنين نظيره مانشستر يونايتد صاحب الـ8 نقاط في المركز 11.

ما هو التشكيل الأمثل لـ أرسنال أمام مانشستر يونايتد

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