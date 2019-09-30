لاعبة أرسنال: الجوائز الفردية أضحوكة.. لم أفز بسبب إنستجرام وتويتر

تهكمت فيفياني مييديما لاعبة أرسنال، على معايير جائزة The Best التي يقدّمها الاتحاد الدولي "فيفا".

مييديما التي ساهمت في وصول منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2019، دخلت القائمة الأولية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم، قبل أن تغادر القائمة النهائية.

وصرّح مييديما تعليقا على استبعادها: "جميعنا نعرف أن الأمر قائم على الشعبية، فأنا لست نشطة على إنستجرام وتويتر".

وأضافت مبررة عدم فوزها: "هذا هو الخطأ الذي ارتكبته على الأرجح".

وأتمت في ختام حديثها مع Arseblog.news: "لا ألقي بالا البتة بالجوائز الفردية حتى أكون صريحة، أراها أضحوكة".

مييديما سجلت 3 أهداف في 7 مباريات بمنافسات المونديال، كما كانت أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وفازت الأمريكية ميجان رابينو بالجائزة، متفوقة على مواطنتها أليكس مورجان، والإنجليزية لوسي برونز.

رابينو قادت الولايات المتحدة للظفر بكأس العالم على أرض فرنسا، وقادت عدة حملات لزيادة الاهتمام بكرة القدم النسائية.

بعيدا عن فريق السيدات، اختر تشكيل أرسنال المثالي لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة كلاسيكية بالدوري الإنجليزي

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