النقاز: كنا جاهزين لمواجهة جينيراسيون وفوجئنا بعدم حضوره

شدد حمدي النقاز لاعب الزمالك، أن فريقه كان جاهزا لمواجهة جينيراسيون فوت، قبل أن يفاجأ بعدم حضوره لخوض المباراة.

الزمالك تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا، بفوز اعتباري قوامه 3-0 على جينيراسيون في إياب دور الـ32 على ملعب برج العرب، مباراة لم تُقم من الأساس لاعتراض الفريق السنغالي على تغيير مكانها وموعدها.

وصرح النقاز عبر قناة (تايم سبورتس): "كنا جاهزين لمباراة جينيراسيون، وحضرنا للقاء كما يلزم وعملنا ما علينا، ثم فوجئنا بعدم حضور الفريق السنغالي".

وأضاف "الأمر لا يخصنا بل لا بد من الاستعداد للقاء ونترك الأمور الأخرى للإدارة، وإن شاء الله قرار الاتحاد الإفريقي سيكون في صالح الزمالك".

وأشار اللاعب التونسي "نركز حاليا في مباراة المقاصة بالدوري يوم الخميس المقبل. لعبنا مباراة تكتيكية بين فريقين وكأننا واجهنا جينيراسيون، وكانت مواجهة تكتيكية وقدم اللاعبون أداء جيدا في المران".

وشدد حمدي النقاز في ختام تصريحاته "لا بد من التحضير الجيد لمباراة المقاصة، لأنها لن تكون سهلة".













































































وتواجد الظهير الأيمن التونسي في تشكيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك الأساسية لخوض مواجهة جينيراسيون، دون أن يلعب الفريق من الأساس مع عدم حضور الفريق السنغالي.

وحضر أفراد الزمالك إلى الملعب بشكل طبيعي لخوض المباراة، في حضور طاقم الحكام والمراقب، وبعد 20 دقيقة من انتظار الفريق السنغالي الضيف، أُعلن الزمالك فائزا، وبالتالي تأهله إلى دور الـ16 في المنافسة القارية.

الزمالك كان قد خسر ذهابا 1-2 في ملعب جينيراسيون فوت، ولم يحتج إلى لعب أي دقيقة من اللعب حتى يقلب تأخره ويعبر إلى الدور التالي.

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

لاحقا، أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" خطابا إلى نظيره المصري، يخطره فيه بدراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى "دراسة الموقف يأتي بعدما علمنا بإقامة مباريات في الدوري المصري في القاهرة".

وأوضح "لقاء إنبي وطلائع الجيش يوم 26 سبتمبر 2019 أقيم في ملعب بتروسبورت. لقاء نادي مصر وأسوان أقيم يوم 28 سبتمبر على ملعب الكلية الحربية، ولقاء المقاولون العرب وسموحة أقيم على استاد المقاولون العرب يوم 28 سبتمبر".

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي قراره النهائي بخصوص لقاء الزمالك وجينيراسيون "عقب نهاية اجتماع اللجنة المختصة بذلك في الكاف"، وفقا للبيان. (طالع التفاصيل)

كما نشر "كاف" بيانا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه أنه

"يراقب عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع".

وذكر البيان "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب". (طالع التفاصيل)

اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة مصر للمقاصة

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