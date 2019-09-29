مدافع ليفربول: لا يمكننا الفوز برباعية أو خماسية في كل مباراة

اعترف أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لم يكن في مستواه أمام شيفيلد يونايتد لكنه استحق الفوز على مضيفه في المباراة التي أقيمت على ملعب برامال لين في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

كان جيني فينالدوم قد أحرز هدفًا في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليقود ليفربول لتحقيق الفوز السابع تواليًا هذا الموسم والـ16 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "لنكن واقعيين، لن يمكننا أن نحقق الفوز برباعية أو خماسية نظيفة في كل مباراة، وبالطبع ستأتي علينا أيام لن نظهر فيها بأفضل مستوى لنا".

وأضاف "لقد خضنا مباراة صعبة للغاية هذه المرة، كان علينا أن نلعب بشراسة وأن نجاريهم في اللعب بقوة. إنهم فريق جيد ولقد أظهروا ذلك مجددًا أمامنا".

وشدد الظهير الاسكتلندي "كل الفرق ستواجه صعوبة في تحقيق الفوز على هذا الملعب، لذا كان من المهم بالنسبة لنا أن نلعب بحماس والتزام خططي، وهذا ما فعلناه بالفعل".

وأكمل "لقد افتقدنا للمسة الحاسمة في العديد من الفرص، ولربما كان بإمكاننا تحقيق فوز مريح لو ترجمنا هذه الفرص إلى أهداف. كانت مباراة صعبة وعلينا أن نعترف أننا لم نكن في أفضل أيامنا، لذلك كان الفوز مهمًا للغاية، خاصة وأننا لعبنا المباراة تحت ضغط كبير. أنا سعيد بالفوز وبالحفاظ على نظافة شباكنا. نعم، لقد حالفنا الحظ في التسديدة التي جاء منها الهدف، ولكننا كنا نستحق الفوز".

يُذكر أن روبرتسون كان أحد العوامل الرئيسية في ضمان ليفربول الفوز بالنقاط الثلاث بعد اعتراضه الرائع لتسديدة جون فليك عقب تسجيل فينالدوم لهدف المباراة الوحيد.

وتابع "من المهم أن نأتي إلى ملعب كهذا ونخرج منه بشباك نظيفة، فأسوأ الاحتمالات كان نهاية المباراة بالتعادل السلبي. نعم، ربما لم نقدم مباراة مثالية، ولكننا كنا نستحق الفوز. لقد توقعت أن يقوم فليكي بالتسديد، لذا قمت بوضع قدمي أمامه، ولحسن الحظ تمكنت من اعتراض الكرة".

تجدر الإشارة إلى أن تسديدة فينالدوم التي جاء منها هدف المباراة الوحيد كانت هي الأولى لليفربول على المرمى، حيث وجد لاعبو الريدز صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المتكتل لشيفيلد يونايتد.

وأتم روبرتسون حديثه: "لقد ابتعدوا عن الدوري الممتاز لفترة طويلة، ولا أعتقد أن أحد منا لعب ضدهم من قبل. لقد كانت مباراة صعبة وتسبب تقدم أظهرتهم إلى الأمام في العديد من المتاعب لنا. كان علينا أن نتكيف مع ظروف المباراة، وهذا ما فعلناه بالفعل، ولكننا افتقدنا للدقة في العديد من التمريرات. كما قلت، لم نلعب أفضل مباراة لنا بالطبع ولكننا استطعنا تحقيق الفوز في النهاية، وهذا هو الأهم".

ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.



























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